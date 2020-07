Coronavirus in Italia: diminuiscono i contagi nelle ultime 24 ore

Tempo di Lettura: 1 minuto

Nelle ultime 24 ore sono 138 i nuovi casi di contagio registrati nel nostro Paese, 53 dei quali in Lombardia; in totale sono stati effettuati 43.219 test del tampone nell’ultimo giorno dopo i 22.166 di ieri, che hanno permesso di individuare 208 casi di contagio. Torna, invece, a salire il numero dei decessi: 30 contro gli 8 di ieri, portando il conto complessivo a 34.899 dall’inizio dell’epidemia. Il numero dei ricoverati nei reparti Covid-19 è pari oggi a 940 (-6) e quello delle terapia intensive a 70 (-2); sono 14 le regioni che contano zero pazienti affetti da Covid-19 in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 14.242. Sono 7, infine, le regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore: Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.