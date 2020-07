Covid-19: preoccupazione per il focolaio di Serino, 17 casi in una settimana

Tempo di Lettura: 1 minuto

Il focolaio di Serino, in Campania, nella zona avellinese, sta destando non poche preoccupazioni e viene monitorato attentamente dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

I numeri non sono da sottovalutare e sono costantemente al vaglio degli esperti, 21 casi di positività in una settimana, 17 concentrati nel Serinese. Ieri sono stati scovati dall’Asl di Avellino ulteriori quattro casi. Si tratta di persone già in isolamento domiciliare e contatti stretti di altri positivi.