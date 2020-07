Giffoni Valle Piana: nasce il Polo nazionale della nocciola e della frutta in guscio

Tempo di Lettura: 1 minuto

A Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, nasce il Polo nazionale della nocciola e della frutta in guscio made in Italy.

Il Presidente nazionale Agrocepi, Corrado Martinangelo, parteciperà all’evento dove, oltre al Sindaco per l’Amministrazione comunale, ci sarà, in collegamento dal Ministero, il Dirigente Dott. Alessandro Apolito, per la Regione Campania presenzieranno invece il Consigliere regionale Picarone e il Consigliere delegato all’ Agricoltura Nicola Caputo, infine, in rappresentanza del Parlamento, l’On. Bilotti e l’On. Piero De luca, a cui sono affidate le conclusioni.