Ritorno a scuola, è scontro tra insegnanti e Ministro: “in classe non torniamo con queste condizioni”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Insegnanti sul piede di guerra. Questo è quanto appare all’orizzonte dopo che i sindacati di categoria hanno parlato il personale docenti.

Scontro tra professori ed il ministro Azzolina sulla ripresa dell’attività didattica a settembre: “In queste condizioni non torniamo in aula” sono le parole dei docenti.

Le classi troppo numerose dovranno essere sdoppiate ma in quel caso si aprono due strade in salita: individuare nuovi spazi e arredarli e assumere nuovi docenti e personale scolastico. Due strade che richiedono fondi e soprattutto tempo. E così a un mese e mezzo dall’avvio delle lezioni, previsto il 1 settembre almeno per i recuperi, esplode la protesta dei sindacati che alzano l’allerta sulla mancanza di fondi.

(fonti Il Mattino)