Covid19 e nuovi focolai: 6 le Regioni sotto controllo, anche la Campania

Si stanno espandendo nuovi focolai sotto il controllo del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Sanità.

Già nel report 8, relativo ai dati tra il 29 giugno e 5 luglio, si contavano ben 636 focolai attivi, e negli ultimi dieci giorni nuovi cluster sono stati segnalati ovunque, in particolare nelle regioni considerate a più alto rischio, come Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e poi al Sud come Sicilia, Calabria, Campania.

Attenzione sempre alta nel cluster del campo Rom di Scampia dove ieri sono stati trovati 6 positivi.

Sotto controllo Mondragone nel casertano che conta 92 contagi ma dove da diversi giorni non si registrano nuovi aumenti e Valle del Serino nell’avellinese.