Coronavirus in Italia: diminuiscono i decessi nelle ultime 24 ore

Tempo di Lettura: 1 minuto

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 245.590. Le vittime, in totale, sono 35.097, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 10). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 252 casi (ieri +306), di cui 53 in Lombardia e 63 in Emilia-Romagna. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute