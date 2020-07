Battipaglia: rogo di rifiuti di natura dolosa, interviene la Sindaca Francese

Tempo di Lettura: 1 minuto

“Stanotte l’ennesimo rogo di rifiuti. Ancora una volta doloso. Le fiamme sono state domate e saranno fatte tutte le analisi necessarie. C’è un tentativo palese di affermare un controllo “altro” del territorio di Battipaglia, di screditare l’azione dell’amministrazione e di bloccare eventuali battaglie che stiamo portando avanti per la tutela del territorio. Per questi motivi ho chiesto al Prefetto di convocare immediatamente il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine pubblico.

C’è necessità di aprire una discussione certamente politica, ma soprattutto di ricevere una risposta istituzionale.

Voglio ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine coinvolte, i vigili del fuoco e la Protezione Civile di Battipaglia.”

Queste le parole del Primo Cittadino battipagliese in merito a quanto accaduto questa notte