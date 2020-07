Coronavirus in Italia: calano i contagi nelle ultime 24 ore, ancora 5 le vittime giornaliere

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 170 i nuovi contagi di Coronavirus in base al bollettino del 27 luglio 2020. Ieri se ne erano registrati 255. Per il quarto giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti. In tutto i decessi per Covid-19 sono stati 35.112. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.286. Cresce di 16 unità il numero di attualmente positivi: i malati sono ad oggi 12.581. I guariti sono 147 per un totale di 198.593 da inizio pandemia.

I 5 decessi sono stati registrati in Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna.