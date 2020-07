Campania e Covid19, De Luca su scuole: “preoccupato per la riapertura”

Tempo di Lettura: 2 minuti

CAMPANIA. “Sono preoccupato sulla riapertura delle scuole a settembre. Tutte la valutazioni scientifiche ci confermano che diversamente a quanto si pensava la fascia giovanile non è esclusa dal Covid-19, anzi, anche quando sono asintomatici portano il contagio e quindi possono portare il virus in famiglia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un convegno a Napoli. “La situazione è quindi pericolosa per gli alunni e per le famiglie. Non so cosa metterà in piedi il governo nazionale, so che viene annunciato uno screening di massa ma dicono che sia su base volontaria.

