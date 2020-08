Campania, ospedali Covid sotto inchiesta: parla Luca Cascone

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Ospedali Covid sotto in chiesta: nel mirino della Procura di Napoli appalti e forniture e soprattutto i tre ospedali Covid realizzati in Campania, tra cui quello al Ruggi di Salerno. L’Indagine punta ad accertare se c’è stata o meno turbativa d’asta

Luca Cascone, sui social, si difende: “la migliore occasione non solo per spiegare nell’unica sede competente i miei comportamenti in quei giorni così complicati per la Campania e l’Italia, ma anche per dimostrare il supporto fattivo offerto lontano dai riflettori.

Fiducia assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché – nonostante ci sia chi specula anche sui morti e sull’emergenza sanitaria – io sono una persona perbene!”