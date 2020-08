Covid-19, la situazione in Campania continua a preoccupare, risale indice infettività

Tempo di Lettura: 1 minuto

La giornata di ieri ha fatto registrate numeri tutt’altro che rassicuranti in Campania sul fronte dei nuovi contagi: 22 positivi. La nostra Regione – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – con questo incremento su 1.675 tamponi si inserisce in scia al Lazio (+38) e alla Sicilia (+29). Risale leggermente anche l’indice di infettività, che passa da 0,5 dell’ultima settimana a 0,7. Comunque conforta il fatto che si tratta in maggioranza di casi asintomatici scovati soprattutto con il tracciamento dei contatti di precedenti casi positivi.