Coronavirus in Italia, aumento dei contagi nelle ultime 24 ore

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 547 i nuovi casi, dato in creascita rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 523. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577 Boom in Veneto, dove si registrano 127 casi nelle ultime 24 ore. Cresce anche la Lombardia con 97 positivi in più. I morti in totale sono 3. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Questi i dati del ministero della Salute.