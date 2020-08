Tempo di Lettura: 1 minuto

La Polizia Municipale ha elevato verbali di mille euro per chi non non indossava la mascherina nei locali pubblici, come previsto da ordinanza della Regione Campania.

In totale sono 12 le persone multate. Si tratta di bar e pizzerie. Ieri mattina il gestore di un bar del centro, in zona movida, è stato sanzionato per il mancato uso della mascherina all’interno del locale al chiuso.

Fonte: Il Mattino