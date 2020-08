Controlli anti-covid in Costiera Amalfitana: sanzioni e chiusure

Tempo di Lettura: 2 minuti

Nel corso del fine settimana di Ferragosto i Carabinieri e la Polizia di Amalfi, hanno effettuato numerosi controlli alla “movida” della Costiera.

A Maiori, i Carabinieri della locale stazione unitamente alla Polizia Locale, hanno svolto un accurato controllo nella frazione di Erchie, dove sono presenti alcuni bar che rimangono aperti fino a notte inoltrata, all’esito del quale venivano elevate tre sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. Il locale è stato sanzionato con la multa di euro 1000 e la chiusura per giorni 5, necessaria per potersi adattare alle disposizioni regionali nella specifica materia di settore.

A Positano invece, i militari della Stazione, la nottata di Ferragosto hanno effettuato un blitz a sorpresa in una nota discoteca rilevando che all’interno, anche se i titolari del locale avevano attuato tutti i punti del protocollo emesso dal Presidente della Regione Campania, non sono state fatte rispettare a pieno le regole relative l’utilizzo delle mascherine, in quanto numerosi avventori venivano sorpresi a girovagare tra i tavoli senza alcuna protezione delle vie aeree.

Per quanto accertato veniva comminata una sanzione di euro 1000.

Fonte: Amalfinotizie.it