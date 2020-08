Salgono di nuovo i contagiati da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore

Tempo di Lettura: 1 minuto

Tornano a crescere i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 403 i nuovi casi, contro i 320 di lunedì. In leggero aumento anche i morti delle ultime 24 ore: le vittime sono state 5, contro le 4 registrate lunedì. I tamponi eseguiti sono stati 53.976, in forte aumento rispetto ai 30.666 della giornata precedente.

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono Veneto (60) e Lombardia (50) le Regioni in testa per nuovi casi. Il totale dei contagi da inizio epidemia sale a 254.636, mentre le vittime sono 35.405.