Alberi in fiamme nel Cilento: Pompieri in azione

Ancora roghi in Campania.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore a Centola per domare un vasto incendio in località Poparo. Le fiamme hanno colpito diversi ettari di vegetazione. Sul posto anche i volontari della Protezione civile, gli operai della Comunità Montana Lambro Bussento e Mingardo e gli agenti della Municipale.

Le forze dell’ordine stanno indagando per capire le cause del rogo e per ora non si esclude che sia doloso.

Fonte: Salernonotizie.it