Coronavirus: sempre peggio in Italia, 642 nuovi contagiati

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 642 nuovi casi, contro i 403 di martedì, e 7 morti rispetto ai 5 della giornata precedente. Raddoppiano, per contro, i guariti giornalieri, che passano da 174 a 364, e aumenta il numero di tamponi effettuati, che sale a 71.095 dai 53.976 di martedì.

Casi in tutte le regioni – In tutte le regioni italiane nelle ultime 24 ore si sono registrati casi di Covid-19: nessuna è rimasta immune. La regione con più nuovi casi, 91, è la Lombardia, poi l’Emilia Romagna con 76, il Lazio con 75. I nuovi contagi sono 59 in Veneto, 56 in Campania. Si superano i 40 casi anche in Sicilia, con 45. In Toscana 40. Balzo in avanti anche in Sardegna dove i nuovi casi sono 37.

Terapie intensive e ricoveri con sintomi in aumento – Sono 15.360 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 271 persone. Altre 23 persone sono state ricoverate con sintomi portando il totale a 866. In aumento le terapie intensive: +8. per un totale di 66 rispetto alle 58 di martedì. I pazienti in isolamento domiciliare sono incrementati di 240 unità (ora sono 14.428).