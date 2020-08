Castel San Giorgio: una donna albanese positiva al Covid-19

Tempo di Lettura: 1 minuto

Brutta notizia da Castel San Giorgio.

Una donna di origine albanese residente a Castel San Giorgio è risultata positiva al Coronavirus ed è stata sottoposta ai test di rito al rientro in Italia dall’Albania.

Per la donna è scattata subito la procedura di controllo sanitario ed è stata posta in quarantena e non è entrata in contatto con nessun cittadino.

Il sindaco Paola Lanzara:

“Si ribadisce la necessità, in questa fase in cui i contagi sono nuovamente in aumento, di attenersi rigidamente alle disposizioni di prevenzione sanitaria varate dal Governo centrale, alle ordinanze emesse dalla Regione Campania e dal Comune di Castel San Giorgio”.