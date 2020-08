Forte impennata di nuovi casi da Covid-19 in Italia, 845 nelle ultime 24 ore

Tempo di Lettura: 2 minuti

Forte aumento dei casi di coronavirus in Italia, con 845 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore: si tratta del numero più alto dal 16 maggio. Sono 77.442 i tamponi effettuati e sei le vittime. Due in più i ricoverati in terapia intensiva (68 in tutto) e 17 in più negli altri reparti, per un totale di 883. In isolamento domiciliare si contano oggi 15.063 persone, cioè 635 in più rispetto a mercoledì.



I maggiori incrementi di contagi si sono registrati in Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115). Sono invece 180 i dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, portando il totale a 204.686.







Aumento mai così alto dal lockdown – Il dato odierno dei nuovi contagiati è il più alto dal 16 maggio, quando se ne registrarono 875. L’Italia era ancora nella fase del lockdown, che terminò con l’inizio della cosiddetta Fase 2 dal 18 maggio. I casi totali sono così saliti a 256.118, i morti a 35.418.

La situazione in Lombardia – In Lombardia sono 154 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore, dopo i 91 di mercoledì. Due le vittime, mentre salgono i ricoveri: due in più in terapia intensiva, dove ci sono in tutto 16 pazienti Covid, quattro in più negli altri reparti per un totale di 155. A Milano il maggior numero di nuovi casi, 47, seguita da Bergamo (27) e Brescia (23).