Ancora calo nei contagi da Covid-19, scendono a 878

Tempo di Lettura: 1 minuto

Calano i contagi per il Covid in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e resi noti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Quattro le vittime. I tamponi sono stati 72.341, oltre 26mila più di ieri. I ricoveri salgono di 13 unità (totale 1058), quelli in terapia intensiva passano da 65 a 66, le persone in isolamento domiciliare salgono a 18.590. Solo il Molise non ha fatto registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa alla classifica dei positivi trovati in giornata il Lazio con 143, seguito dalla Campania con 138, poi Lombardia e Veneto con 119 nuovi casi ciascuna. Ne fa registrare 34 la Sardegna, che ieri aveva toccato il massimo da inizio epidemia (91), ma oggi è preceduta da diverse altre regioni.