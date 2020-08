Coronavirus in Italia: 5 decessi e 1411 nuovi contagi

Tempo di Lettura: 2 minuti

La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 27 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri). Si tratta del nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Nessuna regione si trova a zero contagi. Sono 5 i morti, in calo rispetto ai 13 di ieri. I tamponi sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Covid Italia, nuovo record di tamponi. Attualmente positivi cresciuti di 1.179 unità in 24 ore

I casi totali ammontano a 263.949, le vittime complessive a 35.463. Le persone attualmente positive sono ora 21.932, con un incremento di 1.179 in 24 ore. I guariti sono 206.554, 225 in più. I ricoverati con sintomi sono 76 in più (1.131), quelli in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (sono 67), aumentano invece di 1.105 i pazienti in isolamento domiciliare (20.734 il totale).

In testa per positivi trovati torna la Lombardia con 286, seguita dall’Emilia Romagna con 171 e dal Lazio con 152. A 132 il Veneto, a 130 la Campania. Se ne segnalano 99 in Toscana, in Sardegna nell’ultima giornata i nuovi casi sono stati 57.