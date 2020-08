Coronavirus in Italia: tornano sotto i mille i nuovi contagi

Tempo di Lettura: 1 minuto

Nelle ultime 24 ore In Italia si sono registrati altri 996 di coronavirus, in calo rispetto a domenica (1.365). Sale, invece, il numero delle vittime: sei in un giorno (domenica erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero della Salute.



La Campania continua ad avere numeri notevoli di nuovi positivi, anche se in diminuzione rispetto a domenica: dai 270 su 6.882 tamponi si scende a 184 con 5.783 tamponi, un migliaio in meno. In Lombardia i nuovi positivi sono 135 su 9.866 tamponi: il maggior numero a Milano e provincia, dove ci sono 54 contagi in più. Sale a 22 il numeri dei ricoverati in terapia intensiva (due in più) e a 195 negli altri reparti (+1). Con i due morti nelle ultime 24 ore il numero complessivo dei decessi è di 16.865.