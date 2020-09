Covid19 in Campania, il sondaggio: 7 genitori su 10 temono ritorno a scuola

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Il rientro a scuola dei propri figli tiene in ansia la stragrande maggioranza dei genitori campani.

E’ quanto emerge il rapporto Save the Children, rendendo pubblica l’indagine inedita realizzata da Ipsos tra il 4 e il 18 agosto. Più di 7 genitori campani su 10 dichiarano di temere il ritorno in aula dei loro figli.

Troppi i rischi e le incertezze legati, in primis, al mancato distanziamento fisico (60 per cento) ma è motivo di ansia anche l’incertezza sulle modalità di ripresa (58 per cento) e sulle possibili variazioni di orario di entrata-uscita da scuola.