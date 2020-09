Covid19 e scuole, per la Campania arriva l’ufficialità: rinvio al 24 settembre

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Arriva l’ufficialità sul rinvio dell’apertura delle scuole per la Regione Campania. Invece del 14 settembre, infatti, i cancelli riapriranno il 24. Ad annunciarlo il governatore Vincenzo De Luca.

De Luca ha anche detto che sarà effettuato lo screening sierologico per tutto il personale della scuola su base obbligatoria e non volontaria come è stato sancito invece dal governo nazionale.

Una notizia, quest’ultima, che sta già innescando non poche polemiche.