Covid-19 in Italia: continuano a crescere i contagi nella giornata di oggi

Tornano a crescere i contagi da coronavirus in Italia: i nuovi casi sono 1.434, contro i 1.370 di martedì, a fronte di 95.990 tamponi effettuati, in linea con quelli del giorno precedente. Sono invece 14 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.577 dall’inizio della pandemia. Aumentano di 7 unità i pazienti in terapia intensiva (150), mentre sono 18 in più le persone ricoverate negli altri reparti (1.778).

Cala il numero dei guariti e dei dimessi rispetto a mercoledì: sono 471 (contro i 563 del giorno precedente) che portano il totale, secondo i dati del ministero della Salute, a 211.272.







Intanto la Regione Abruzzo si appresta a emanare una ordinanza di tipo restrittivo per alcune attività nei comuni di Sulmona, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Civita d’Antino e Lucoli, tutti in provincia dell’Aquila, alla luce dei contagi riscontrati in queste località. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha fatto sapere che non saranno zone rosse, ma sarà obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto; inoltre sono previsti la chiusura dei locali alle 20 e il divieto di assembramenti e feste.