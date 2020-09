Covid-19, De Luca: “80 mila docenti hanno fatto il tampone. 4 sono positivi. Obiettivo 140mila”

Tempo di Lettura: 3 minuti

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con la consueta diretta del venerdì fa il punto sulla situazione in regione.

Le parole di De Luca:

Abbiamo reso obbligatorio il sierologico dai rientranti dalle altre regioni. Questo ci ha fatto trovare molti asintomatici per fortuna. In tutto 3000 concicttadini positivi, quasi tutti asintomatici. Per fortuna siamo riusciti ad evitare che andassero in giro per la regione.

Oggi facciamo 7500 tamponi al giorno. Stiamo facendo un lavoro vastissimo per intercettare quanti più positivi asintomatici. Gran parte dei rientri è avvenuto. Siamo alle ultime battute di quest’operazione straordinaria. Abbiamo esaurito tutto lo stock di tamponi accumulati. Nel giro di una settimana entreremo a regime. Nelle altre parti d’Italia non hanno fatto questa scelta, tra un mese vedremo i risultati.

In Campania seguiamo una linea di rigore. Individuare oggi il problema per un domani più sereno”.

La scuola

” Sulla base di valutazioni oggettive abbiamo rimandato la scuola al 24 perché ad oggi non abbiamo certezze su banchi, docenti, supplenti, navighiamo in un mare di grande precarietà. Per la Campania, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ha proposto la pubblica istruzione, cioè rendere obbligatori i test per i lavoratori della scuola. Ad oggi 80.000 persone che hanno fatto il sierologico. Per chi non ha ricevuto il risultato può dirlo con una autocertificazione. Successivamente ci saranno controlli a campione. I risultati poi saranno comunicati via SMS.

Sugli 80mila fatti abbiamo 4 positivi con il tampone. Dovremmo fare circa 140mila test. I giorni in più per l’apertura della scuola serviranno a questo.

Le scuole avranno 3 mila euro per l’acquisto dei termoscanner. Al bando hanno risposto 919 istituti scolastici per circa 5800 plessi. Il 90% ha chiesto il contributo della Regione.

Il piano socio-economico

“Abbiamo presentato alcune proposte per la città di Napoli, come il Lungomare sulla zona orientali, il nodo alla Pzz.Garibaldi, all’area di Porta Nolana. Vorremmo realizzare un parco pubblico a Napoli Est., due parchi a Pianura, funicolare del Vesuvio, resideze universitarie e cosi via. Sono idee sulle quali apriamo un dibattito. La Regione finanzia e realizza queste opere.

Abbiamo varato un bando per il finanziamento delle imprese campania. 100 mila euro a fondo perduto nel campo dell’aerospazio, abbigliamento, biotecnologie, ambiente, turismo. Abbiamo avuto 518 domande di contributi. Costruiamo la Campania del futuro.

Il video completo: