Roccapiemonte: bene confiscato alla Camorra diventa sede della Polizia Municipale

Nel segno della sicurezza e della legalità, elementi imprescindibili dall’operato amministrativo del Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, verrà inaugurata la nuova sede della Polizia Municipale, allocata all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.



Martedì 15 settembre 2020, dalle ore 09:30, in via Roma a Roccapiemonte, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’area che ospiterà gli uffici del Comando della Polizia Municipale, bene per il quale il Comune di Roccapiemonte è riuscito, nel luglio del 2018, a ottenere un finanziamento dalla Regione Campania nell’ambito dell’accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania, in riferimento al recupero e rifunzionalizzazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata.

All’interno della struttura saranno ospitati anche gli Sportelli dei Servizi Sociali e di InformaGiovani del Comune di Roccapiemonte.

Per il taglio del nastro, insieme al Sindaco Carmine Pagano, ci sarà dunque il Governatore della Campania De Luca e saranno presenti il Comandante della Polizia Municipale di Roccapiemonte Graziano Lamanna, i responsabili del procedimento Mario Ferrante (Capo Ufficio Tecnico dell’Ente) e Giovanna Salzano (dipendente del Comune di Roccapiemonte), gli Assessori Roberto Fabbricatore ed Annabella Ferrentino. Interverranno altri componenti dell’Amministrazione Comunale, autorità civili, militari e religiose.

“L’attività dell’Amministrazione che mi onoro di guidare – ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano – si contraddistingue sin dall’inizio per la sua sensibilità verso i cittadini, cercando di aiutare le persone in difficoltà, i bisognosi, per la trasparenza nei procedimenti, nel nome della legalità e della sicurezza, del resto il rispetto delle regole è alla base di una vita sociale migliore.

Inoltre, siamo sempre in prima linea per cercare di intercettare fondi ed ottenere finanziamenti, quanto mai indispensabili per fornire più risposte ai cittadini. La bravura della mia squadra amministrativa e dello staff, unita a quella dei dipendenti comunali, sta portando a risultati positivi. Ci sono criticità, sono evidenti, ma stiamo provando a superarle con grande impegno e abnegazione.

Restituire questo bene della criminalità alla comunità è un obiettivo raggiunto e atteso. Qui sorgerà un presidio di sicurezza, ci saranno gli uffici dei Servizi Sociali e di Informagiovani. Continuiamo a lanciare importanti segnali di cambiamento – ha concluso il Sindaco – per una Roccapiemonte migliore ed in linea con quelli che sono gli standard europei di vivibilità”.