Campania: si stanno esaurendo i posti letto per i malati Covid, pronto il piano C

Tempo di Lettura: 1 minuto

La Regione Campania si tiene pronta per il piano C dell’emergenza sanitaria, che prevede l’attivazione completa degli ospedali modulari di Napoli, Caserta e anche Salerno: in totale si tratta di 120 posti letto.

I numeri che ogni giorno si registrano sul bollettino quotidiano diramato dalla Protezione civile regionale non fanno di certo dormire sogni tranquilli, spesso infatti la Campania è tra le prime Regioni per numero di contagi.

I posti letto , articolati nelle prime due fasi a intensità epidemica bassa e media (Piano A e Piano B) soprattutto a Napoli sono ormai tutti pieni. Anche a Salerno, nel Covid di Scafati, è previsto da lunedì un ulteriore incremento di 16 posti letto nella quarta ala dell’ospedale. Attualmente sono 56 i ricoverati di cui 18 in isolamento,19 in malattie infettive, 16 in sub intensiva, 4 in rianimazione.

Agropoli per il momento non apre ma potrebbe dedicare al Covid fino a 32 posti letto in caso di necessità.