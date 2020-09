De Luca: “campagna vaccinazione antinfluenzale anticipata”

Tempo di Lettura: 2 minuti

De Luca parla dei piano per fronteggiare il Covid in Campania.

“CI sitamo preparando all’inverno. Non possiamo confondere Covid e influenza. La campagna di vaccinazione antinfluenzale di quest’anno inizierà il 1 ottobre con le persone più a rischio, con il personale sanitario, con le persone con patologie croniche, con le persone al di sopra dei 65 anni. Cominciamo il 1 ottobre con uno sforo straordinario. L’offerta è gratuita e per i bambini partono da 6 mesi fino a 6 anni. Le ASL hanno già ricevuto una prima parte del milione e mezzo di vaccini che abbiamo acquistato.

Un altro problema è l’apertura dell’anno scolastico. In questi giorni in più abbiamo approfittato per fare screening sierologici al personale. Siamo oltre 20 punti sopra la media delle altre regioni. Il 76% del personale scolastico. Le scuole avranno 3000 euro per acquistare i termoscanner.”

