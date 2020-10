De Luca infuriato contro le forze dell’ordine: “Servono maggiori controlli” e fa un appello al Ministero dell’Interno

Tempo di Lettura: 1 minuto

Durante la ormai consueta diretta social in cui il Governatore della Campania Vincenzo De Luca fa il punto della situazione sulla vicenda Coronavirus in Regione, quest’ultimo si è lamentato fortemente sull’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine. “Vanno fermati treni e autobus con persone a bordo senza mascherina” ha dichiarato.







“Mi aspetto che anche da noi qualcuno ci dica i controlli previsti, e il numero di uomini impegnati. Non è un piacere che fanno alla Campania ma un dovere”, e fa appello al ministero dell’Interno. “Le forze dell’ordine devono essere parte della battaglia al Covid – sottolinea – e non del tutto assenti, come se non riguardasse il Paese. Non è possibile immaginare di convivere con il coronavirus per altri 10 mesi con le Forze dell’ordine che sono scomparse in Campania”.