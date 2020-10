Battipaglia, accede al decreto Agosto per mettere i conti in “ordine”

Tempo di Lettura: 2 minuti

La conferenza Stato- Città ha dato il parere favorevole al Decreto che ripartirà i fondi per i comuni in stato di deficit strutturale di bilancio.

L’Amministrazione comunale di Battipaglia è stata particolarmente attenta a cogliere questa occasione.Tutte le procedure sono state attentamente seguite nei tempi dovuti dal settore finanziario del Comune in stretto contatto con l’Assessore al ramo. Pronta ed intensa la relazione con la Prefettura e con i dirigenti del Ministero.

Ed i risultati sono arrivati:

Sono pochi i comuni in tutta Italia che hanno potuto accedere a questo finanziamento, fra questi Battipaglia, cui dovrebbe spettare, dalle notizie che abbiamo, un importo notevole in rapporto ad altri comuni della stessa fascia demografica.

Un dato eccezionale che premia il lavoro svolto a livello tecnico e a livello politico e consente, davvero, di guardare con sguardo più ottimista al futuro perché a questo punto l’uscita anticipata dallo stato di riequilibrio pluriennale è un obiettivo diventato estremamente concreto.

Possiamo dire che i conti del Comune di Battipaglia sono, finalmente, in ordine.

Ci fa piacere che molti personaggi politici in salsa nostrana cerchino di “accreditarsi” il risultato, che noi conoscevamo da prima che si riunisse la conferenza Stato Città, semmai solo perché ne hanno avuto comunicazione .

Noi preferiremmo che questi vecchi metodi di fare politica venissero, davvero, definitivamente abbandonati, e che i nostri rappresentanti in Parlamento si facessero vedere dai Sindaci quando ci sono problemi e si tratta di trovare la strada per risolverli, e non a risultato acquisito, e solo per attribuirsene un merito che non c’è!

Noi a Battipaglia restiamo in fiduciosa attesa di questo metodo diverso di costruzione di rapporti

Comunicato Stampa