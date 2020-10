Covid-19 in Italia: scendono sotto i 10mila i contagi giornalieri, aumento in Campania

Tempo di Lettura: 2 minuti

Scendono sotto i 10 mila i casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 9.338. Si tratta del primo calo da una settimana. I tamponi effettuati sono stati 98.862. I deceduti sono 73. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. Sale al 9,4% l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 9,44%). Sono 134.003 le persone attualmente positive al Covid in Italia (7.766 in più rispetto a ieri).

Di queste, 7.676 (+545) sono ricoverate nei reparti ordinari mentre 797 (+47) sono in terapia intensiva: 113 sono in Lombardia, 111 nel Lazio, 85 in Campania e 72 in Sicilia. I decessi hanno raggiunto quota 36.616 (+73)e i guariti sono in tutto 252.959 (+1498). I contagiati totali in Italia sono 423.578.

E’ la Lombardia la regione che ha registrato più casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, con 1687 nuovi positivi. Seguono Campania (1593) e Toscana (986). Nel dettaglio: Lombardia 1687, Campania 1593, Toscana 986, Lazio 939, Piemonte 933, Emilia-Romagna 552, Veneto 502, Sicilia 362, Liguria 323, Puglia 321, Umbria 16, Sardegna 159, Abruzzo 159, Valle d’Aosta 135, Calabria 108, Marche 98, Friuli Venezia Giulia 90, Bolzano 85, Trento 79, Molise 38, Basilicata 22

Nuovo, forte aumento dei positivi in Campania con un minor numero di tamponi mentre aumentano i posti letto occupati; i morti sono 21 ma, specifica il bollettino dell’Unità di Crisi regionale, riguardano il periodo dal primo al 17 ottobre e sono stati registrati ieri. Su 12.695 tamponi (14.256 precedenti) ci sono stati 1.593 positivi, di cui 79 sintomatici e 1.514 asintomatici.

I guariti sono 123. Il totale dei positivi è di 27.412 unità e il totale dei tamponi è di 778.882. Il report dei posti letto complessivi indica in 85 quelli di terapia intensiva occupati (su 113 complessivi), in 884 quelli di degenza occupati (su 925 complessivi).