Coronavirus in Italia: 15199 nuovi casi positivi, quasi 5mila in più di ieri

Tempo di Lettura: 2 minuti

Sono 15.199 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, martedì erano stati 10.874. Il numero totale dei casi sfiora così i 450mila, a 449.648. Le vittime da ieri sono 127 (36.832 i deceduti dall’inizio della pandemia), 2.369 i dimessi. Impennata di casi in Lombardia (+4.125). Le altre Regioni più colpite sono Piemonte (+1.799), Campania (+1.760) e Veneto (+1.422). Processati 177.848 tamponi.

Aumentano di 56 unità a livello nazionale i pazienti nelle terapie intensive, (meno di ieri, quando erano stati 73), per un totale di 926, mentre sono 603 in più le persone ricoverate negli altri reparti Covid nelle ultime 24 ore, (9.057 in tutto). Sono 155.442 le persone attualmente positive al Sars-Cov-2, con un incremento di 12.703 nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna si registra il nuovo record di tamponi (177.848), con un’incidenza rispetto ai nuovi casi pari all’8,5%.



Impennata di casi in Lombardia, oltre 4mila nuovi positivi Sono 4.125 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia e 20 i morti per un totale di 17.123 deceduti. I nuovi contagiati sono raddoppiati rispetto a ieri quando sono stati 2.023. I tamponi effettuati in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 36.416, mentre sono 11 in più i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 134 posti occupati. Sono 253 le persone portate in ospedale in regime ordinario con sintomi, 1.521 in totale.

Forte balzo in avanti dei contagi anche in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.760, rispetto ai 1.312 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 13.878 contro i precedenti 10.205. I morti sono 11, deceduti tra il 17 ed il 20 ottobre ma registrati nella giornata di ieri.