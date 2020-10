Coronavirus in Italia: superati i 16mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Tempo di Lettura: 1 minuto

In Italia ci sono 16.079 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 136 decessi, per un totale da inizio pandemia che arriva a 36.968. I tamponi effettuati sono 170.392. In terapia intensiva sono ricoverati 992 pazienti, 66 in più. Le Regioni che hanno registrato i maggiori incrementi di casi sono Lombardia (+4.125), Piemonte (+1.550) e Campania (+1.541).

Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati effettuati circa 7.500 in meno rispetto a mercoledì (170.392 contro 177.848). Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 465.726. Salgono invece a 259.456 i guariti (+2.082 in 24 ore).





L’epidemia nelle Regioni – Nel Veneto si sono registrati 1.325 nuovi contagi, nel Lazio 1.251 e 1.145 in Toscana. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, secondo cui tutte le altre Regioni hanno meno di mille nuovi casi, ma comunque numeri a tre cifre. In Valle d’Aosta i casi sono 87, in Basilicata 83 mentre il Molise è la Regione con l’incremento più basso (28).