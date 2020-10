Coronavirus in Italia: diminuiscono i contagi e aumentano i nuovi guariti

Tempo di Lettura: 2 minuti

In calo, come sempre il lunedì per via del numero minore di tamponi, la curva epidemica in Italia. Sono 17.012 i nuovi casi di Covid, contro i 21.273 di ieri, ma con 124.686 tamponi, 37.194 meno di ieri quando erano stati 161.880. I casi totali dall’inizio dell’epidemia nel Paese salgono così ad almeno 542.789.

In aumento le persone decedute, 141 oggi (ieri erano 128), per un totale di 37.479. Forte incremento dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari, +991 (ieri +719), che sono ora 12.997 in tutto, e crescono ancora i pazienti in terapia intensiva, +76 (ieri +80), arrivando a 1.284 totali. Le persone dimesse sono state 2.423 in 24 ore, ieri erano state 2.086, in totale 268.626. Gli attualmente positivi sono 236.684, 14.443 in più in 24 ore, ieri erano stati 19.059. Il dato non conteggia dimessi e deceduti. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 13.6%, in aumento rispetto a ieri, quando era stato del 13.1%. Vuol dire che su 100 tamponi fatti, 14 sono risultati positivi.

La Regione più colpita resta la Lombardia con 3.570 casi nell’arco delle 24 ore. Il dato è però in diminuzione rispetto a ieri, quando c’erano stati 5.762 casi. Seguono la Toscana con 2.171 nuovi contagi, la Campania con 1.981 nuovi contagi, il Lazio con 1.698 casi, Piemonte con 1.625, Emilia Romagna con 1.146 e Veneto con 1.129. Tutte le altre Regioni hanno meno di mille casi. In coda la Basilicata con 8 nuovi casi. I dati di Toscana e Lazio sono in aumento rispetto a ieri mentre i dati delle altre Regioni sopra menzionate sono in calo rispetto alle 24 ore precedenti.