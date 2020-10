Baronissi, 7 nuovi positivi al Covid-19: l’appello di Valiante ai cittadini

Tempo di Lettura: 2 minuti

BARONISSI. “Gli ultimi risultati ci consegnano ancora sette concittadini positivi al Covid e uno completamente guarito”: lo scrive il sindaco Gianfranco Valiante nel suo aggiornamento quotidiano sui dai dei contagi, pubblicato in un post sul suo profilo Facebook.

Il primo cittadino, poi, aggiunge: “Cresce dunque il numero totale dei contagiati anche nella nostra città, in stragrande maggioranza tutti asintomatici ad eccezione di qualcuno che ha lievi sintomi. Due terzi dei cinquantacinque positivi di oggi, tutti isolati al proprio domicilio, sono contagi all’interno di nuclei familiari. Dobbiamo essere tutti attenti e responsabili. Le nuove più rigorose misure adottate ci fanno sperare che entro un po’ di giorni ci sia una inversione di tendenza, che le persone positive finalmente diminuiscano e che le guarigioni siano maggiori dei nuovi contagi. Dipende da noi! Dunque mettiamocela tutta, stringiamo i denti, dovrà passare; ora è il momento di soffrire e di resistere perché, come ha detto il Presidente Mattarella, la ricerca e la scienza vinceranno sulla pandemia. I nostri sacrifici non saranno stati vani. Passerà!”.