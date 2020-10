Coronavirus in Italia: il bollettino odierno, 21994 nuovi contagi e 221 decessi

Tempo di Lettura: 1 minuto

La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 27 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 21.994 per un totale di 174.398 tamponi processati. I morti sono 221. Era dal 5 maggio che non si registrava un numero così alto di vittime, allora furono 236. Otto regioni hanno più di mille nuovi casi, in testa la Lombardia con 5.036, poi la Campania 2.761 e il Piemonte con 2.458. Le altre sono Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Toscana e Liguria. Balzo dei pazienti in terapia intensiva: sono 127 in più secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.411 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 13.955 pazienti, con un incremento di 958. Gli attualmente positivi sono arrivati a 255.090, ben 18.406 più di ieri. Si attesta al 12,6% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi al coronavirus trovati.