Eboli, emergenza Covid-19: chiuso il cimitero cittadino

Tempo di Lettura: 2 minuti

EBOLI. “Con Ordinanza n. 303 del 30/10/2020, è stata assunta la decisione meditata e sofferta di chiudere nei giorni dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2020 il Cimitero Comunale.

Tale scelta viene presa alla luce di quanto fortemente raccomandato in data 29 Ottobre dall’Unità di Crisi della Regione Campania e sulla base del costante aumento del numero dei contagi nel territorio comunale. Dal 3 Novembre al 24 Novembre gli ingressi saranno consentiti in numero massimo di 50 persone per ora, previa prenotazione telefonica al numero: 0828 328124.