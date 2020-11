Campania tra le zone Gialle, De Luca critico: “si rischia di bloccare il Natale”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Le zone sono entrate in vigore solamente oggi eppure c’è già malcontento in diverse zone d’Italia. Anche in Campania, dove il Governatore Vincenzo De Luca ha criticato la scelta del Governo.

“Così si rischia di bloccare tutto a Natale. Tra un mese le regioni gialle potrebbero trovarsi in una situazione peggiore di quella in cui si trovano oggi quelle rosse” ha detto il presidente della Regione.