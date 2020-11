Decesso per Covid-19 ad Agropoli: il cordoglio del sindaco

Tempo di Lettura: 1 minuto

AGROPOLI. Decesso dovuto al Covid-19 nel comune di Agropoli, comunità a lutto durante il primo giorno di zona rossa in tutta la regione Campania.

L’uomo era risultato positivo al virus lo scorso 6 novembre e si trovava in cura presso il reparto Covid dell’ospedal agropolese. Già affetto da patologie pregresse, nelle ultime ore, purtroppo, le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Al cordoglio si è unito anche il sindaco Adamo Coppola: “Da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale che rappresento, esprimo vicinanza alla famiglia per la dolorosa perdita del loro caro. Non ci sono parole in situazioni del genere che siano in grado di lenire, seppure solo in parte, il dolore dei familiari. In un periodo segnato da questa tremenda pandemia, questo è un momento di ancora maggiore tristezza che, insieme ai familiari e a chi gli ha voluto bene, vive l’intera città di Agropoli”.