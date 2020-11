Covid-19 a Castellabate, l’ordinanza: didattica in presenza sospesa fino al 3 dicembre

Tempo di Lettura: 2 minuti

CASTELLABATE. Il Sindaco facente funzioni di Castellabate Luisa Maiuri decide, con l’ordinanza n. 61 firmata oggi, 19 novembre 2020, di sospendere le lezioni in presenza per i bambini della scuola dell’infanzia e della prima elementare che sarebbero dovute ripartire, per effetto dell’ordinanza regionale, il prossimo 24 novembre. Prosegue quindi anche per i più piccoli di Castellabate la didattica a distanza, fino al 3 dicembre.

La scelta, presa in accordo con la Preside dell’I.C. Castellabate e con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Elisabetta Martuscelli, è stata anche spinta dalle richieste dei genitori, che hanno espresso la preoccupazione, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, di riportare in classe i propri figli.

«Molte famiglie e rappresentanti di classe mi hanno manifestato i loro dubbi in merito alla didattica in presenza per i più piccoli, visti i contagi nel nostro territorio e la situazione generale in Campania – dichiara il Sindaco f.f., Luisa Maiuri – Anche se la situazione locale è sotto controllo ho preferito accogliere tali istanze vista anche l’attuale difficoltà di accesso ai tamponi antigenici dello screening scuola».