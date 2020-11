Ristori in arrivo e tasse e contributi per le Zone Rosse: le misure per le regioni

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. In arrivo Ristori per altri 8 miliardi. Ma, soprattutto tasse e contributi sospesi in tutte le Regioni rosse, come la Campania. L’intenzione del governo è quella di allargare i codici Ateco che hanno diritto all’indennizzo.

Ma per le zone rosse ci sono anche un’altra serie di misure a favore delle imprese, a partire dalla cancellazione del pagamento della seconda rata Imu per i negozi per i quali i proprietari sono anche esercenti dell’attività. Oltre al credito di imposta per gli affitti. E ci sono anche le misure a favore delle famiglie.

Per le imprese chiuse c’è anche la sospensione del versamento dei contributi previdenziali.