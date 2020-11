Covid-19 nei comuni Picentini, “aumentano i contagi ma non ci sono tamponi”

Tempo di Lettura: 3 minuti

Nonostante le restrizioni atte a diminuire i contagi da Covid-19 non accennano a diminuire e nei Picentini sale la pressione tra le varie Amministrazioni che non riescono a gestire in modo efficace l’emergenza sanitaria.

Ecco perché alcuni sindaci del territorio hanno inoltrato richiesta all’Asl Salerno e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per il potenziamento dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale di San Cipriano Picentino, segnalando la criticità del numero dei tamponi disponibili

“Da giorni pervengono ai sottoscritti – sia presso la Segreteria dell’Ufficio che personalmente – numerosissime telefonate di cittadini e medici di base del territorio, i quali lamentano l’estrema difficoltà, se non l’impossibilità, di poter essere sottoposti a tampone presso l’USCA di Campigliano di San Cipriano Picentino per esaurimento del numero di tamponi disponibili.

La criticità si è manifestata in maniera ancora più grave in questi ultimi giorni considerato che, come ben noto, l’USCA di Campigliano accoglie le istanze dei cittadini dei nostri comuni per una popolazione di circa 80 mila abitanti. Ci chiediamo come sia possibile che ci sia una disponibilità talmente limitata in un comprensorio così esteso e soprattutto in una situazione di emergenza senza precedenti per il nostro territorio.

Lungi da noi fare polemiche in un momento che richiede la massima concordia e collaborazione, ma riteniamo, unanimemente, che sia urgente ed indifferibile integrare e potenziare le strutture, in primo luogo favorendo le visite domiciliari al fine di contenere e limitare l’afflusso di potenziali contagiati ai Pronto Soccorso, situazione che sta provocando serie criticità presso gli ospedali, e allo stesso tempo consentendo di poter disporre del maggior numero possibile di tamponi, anziché pensare di ridurne il già limitato numero tra le varie strutture del territorio, come auspichiamo non sia già stato fatto.

Attendiamo fiduciosi una vostra forte determinazione in merito, per dimostrare con i fatti la vicinanza e l’attenzione nei confronti dei nostri concittadini, già destabilizzati da questa situazione complicata, per la cui serenità e sicurezza noi amministratori abbiamo il dovere morale di agire con ogni mezzo che il nostro ruolo ci consente.”

Il Sindaco del Comune di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno

Il Sindaco di Acerno, Massimiliano Cuozzo

Il Sindaco di Castiglione del Genovesi, Generoso Matteo Bottigliero

Il Sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano

Il Sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola

Il Sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio

Il Sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara

La Sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano

Il Sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo