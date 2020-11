Coronavirus in Italia: calano sensibilmente i contagi, 672 nuovi decessi

Tempo di Lettura: 2 minuti

In Italia ci sono 16.377 nuovi casi di coronavirus a fronte di 130.524 tamponi effettuati (il giorno precedente l’incremento era stato di 20.648 su 176.934 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 672 decessi (contro i 541 di domenica) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 55.576. In terapia intensiva sono ricoverati 3.744 pazienti (-9). La Regione più colpita è l’Emilia-Romagna con 2.041 nuovi casi.

Torna a salire, portandosi al 12,5%, il rapporto tra positivi e tamponi effettuati (+0,9% rispetto a ieri). Salgono, per la prima volta dopo quattro giorni, i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid negli ospedali italiani: 33.187 in totale (+308 in un giorno). Scendono ancora, invece, le terapie intensive, con un calo di 9 unità. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 23.004 guariti, mentre, con un incremento giornaliero di 672 unità, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale a 55.576. Gli attualmente positivi sono 788.471 (-7300 rispetto a ieri).

Emilia-Romagna Regione col maggiore incremento di nuovi casi E’ l’Emilia-Romagna la Regione con il maggior numero di casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore (+2.041), seguita da Veneto (+2.003), Lombardia (+1.929) e Campania (+1.626).