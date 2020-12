Coronavirus in Italia: boom di guariti nella giornata odierna

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 12.756 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 118.475 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 499 decessi, per un totale di 61.739 dall’inizio della pandemia. Prosegue il calo delle terapie intensive (-25 in un giorno) e dei ricoveri negli altri reparti Covid (-428). La Regione col maggior incremento di nuovi casi è il Veneto (+2.427). Il tasso di positività è in crescita al 10,8% (+0,8%).

Veneto prima per Regione per nuovi casi, Lombardia quarta Il Veneto ancora una volta al primo posto per nuovi tamponi positivi al coronavirus nelle 24 ore: sono 2.427 contro i 1.361 della Campania, i 1,297 del Lazio, i 1.233 della Lombardia, i 1.079 dell’Emilia Romagna.





Nuovo boom di guariti Sono 39.266 oggi contro i 25.497 registrati martedì. Il totale dei dimessi e dei guariti sale così a 997.895. E’ quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute. Gli attuali positivi al coronavirus invece sono 27.010 in meno rispetto all’8 dicembre.