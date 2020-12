Campania zona gialla, il tutto potrebbe arrivare dopo il 20 dicembre: i tempi tecnici

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Nonostante i dati incoraggianti e le opinioni che parlano di una Campania zona gialla già da questa domenica, i tempi potrebbero essere più lunghi del previsto.

Come spiega Il Mattino infatti ci sono delle norme da rispettare fissate dal Dpcm e dei tempi da seguire ben precisi. Nonostante i numeri in ribasso, confermati anche a livello nazionale sotto l’1% di indice di contagio, il dispositivo riporta come per passare da una fascia di maggior rischio ad una più bassa sono necessarie almeno due settimane di monitoraggio.

Il che porterebbe la data di una possibile zona gialla al 20 di dicembre, ossia sotto Natale. Nonostante ciò per essere sicuri sarà necessario attendere le disposizioni del ministro della Salute Speranza di questo fine settimana.