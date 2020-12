Coronavirus in Italia: boom di decessi nella giornata odierna, quasi 900

Tempo di Lettura: 2 minuti

Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 171.586 tamponi. Tornano a salire i decessi giornalieri: 887, rispetto alle 499 vittime di mercoledì. Continuano a calare le terapie intensive (-29) e i ricoveri nei reparti Covid (-565). La Regione con il maggior incremento di contagi è il Veneto (4.197 su 20.117 test), segue la Lombardia (2.093 su 24.229 test).



I numeri della pandemia L’Italia supera il milione di guariti da coronavirus: con l’aumento odierno di 30.099 il totale dei guariti da inizio pandemia sale infatti a 1.027.994. Netto il calo (-13.988) degli attualmente positivi, che sono ora 696.527. Il tasso di positività si attesta al 9,9% (-0,9% rispetto a mercoledì). Sono 251 i nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il saldo giornaliero è però di meno 29 unità, portando il totale delle persone in rianimazione a 3.291. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 565 meno di ieri, per un totale di 29.088 pazienti.





Veneto prima Regione per nuovi contagi Il Veneto si conferma come la Regione che registra il maggior incremento di casi Covid in 24 ore: sono infatti 4.197 le nuove infezioni. Seconda la Lombardia con 2.093 nuovi contagi. Sopra i mille Lazio (+1.488), Campania (+1.453), Emilia-Romagna (+1.453), Puglia (+1.332) e Sicilia (+1.059). Solo Basilicata (+46), Molise (+22) e Valle d’Aosta (+18) vedono aumenti a due cifre: le altre Regioni registrano incrementi a tre cifre