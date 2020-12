Campania, Covid-19. De Luca: “in terapia intensiva numeri inferiori a quelli di alcune altre regioni”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Massimo rigore, anche per salvaguardare i numeri positivi che si registrano nelle terapie intensive di tutta la Campania. A comunicarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha snocciolato alcuni numeri confrontandoli con quelli di alcune altre regioni italiane.

“Al momento contiamo 140 ricoveri in terapia intensiva – ha spiegato De Luca. Oggi, 11 dicembre, non si registra nessun nuovo accesso. Un dato positivo se guardiamo altrove. Abbiamo la metà dei ricoveri intensivi se paragonati alla regione Veneto. Solo 1/3 se invece ci paragoniamo alla Lombardia. Un piccolo miracolo” ha spiegato il governatore.

Linea rigida dunque anche sui ritorni in Regione: “controlleremo la temperatura in aeroporti e ferrovie – ha ribadito De Luca – massimo rigore da parte nostra e ci auguriamo che anche il Governo non si lasci abbindolare dalla demagogia di alcune altre regioni del centro-nord”.