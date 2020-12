Maxi sequestro di prodotti cinesi nocivi alla salute, perquisizioni anche nel salernitano

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sequestri in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza di 680mila prodotti nocivi per la salute di fabbricazione cinese, per un valore commerciale di 10 milioni di euro, in un’operazione che ha portato anche alla denuncia di 31 persone provenienti da varie nazioni.

Questa operazione nazionale delle fiamme gialle ha coinvolto anche alcuni depositi del Salernitano e di Napoli. I reati contestati sono introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, frode in commercio, apposizione di segni industriali mendaci, ricettazione, distribuzione di prodotti pericolosi privi delle certificazioni di conformità e delle garanzie per la sicurezza dei consumatori.

L’indagine si inserisce in una più ampia strategia di intervento che il Comando regionale Veneto della Guardia di Finanza sta da tempo attuando per intercettare e contrastare una serie di fenomeni illeciti, collegati tra loro, posti in essere da stranieri ai danni dell’economia nazionale e degli operatori.