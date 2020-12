Covid-19 in Campania, De Luca: “indice positivi 6,6%, le zone sono cialtronerie”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Ha fatto il punto della situazione sui contagi durante la consueta diretta del venerdì il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Ancora una volta il governatore ha parlato di sciacallaggio mediatico ai danni della regione, nonostante come ha riferito lui stesso i dati parlano di un “6,6% di percentuale dei contagi su tutta la popolazione”.

Un attacco duro anche per quanto riguarda le zone: “abbiamo il numero minore in tutta Italia di ricoveri in terapia intensiva, mentre zone gialle come il Veneto ne hanno il triplo in confronto a noi nonostante abbiano 1 milione di abitanti in meno. Le zone gialle, arancioni e rosse come avevo detto si sono dimostrate delle cialtronerie”.